ЗСУ завдали ще два удари по російських військах у Чорнобаївці [ Редагувати ]
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Українські захисники здійснили ще два удари по російських військах, зосереджених у Чорнобаївці Херсонської області.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
"Чорнобаївка сьогодні 13-й і 14-раз..",- зазначив він.
Нагадаємо, 28 березня українські захисники в 12-е вдарили по російських військах, зосереджених в Чорнобаївці.
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