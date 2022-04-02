Депутати Європарламенту звернулися до російського народу з закликом зупинити війну.

Переважна більшість євродепутатів, зокрема лідери фракцій Європейської народної партії, соціалістів, демократів, партій "Оновлюючи Європу" та "Ліві", підписали документ.

"Дорогі європейські сусіди, Любі друзі. Жахлива, обурлива війна, що вибухнула у самому серці нашого континенту, розриває його на частини. Ви знаєте, чому. Російська армія вдерлася в Україну. Ваш президент вирішив розв'язати війну проти країни, яка ні на кого не нападала і хотіла лише жити у мирі з усіма своїми сусідами та друзями, з вами та з нами" - початок звернення депутатів Європарламенту.



У листі йдеться про те, що кількість жертв російської військової агресії вже йде на тисячі з обо сторін. Страждає цивільне населення, змушене лишати власні домівки, страждають і російські родини, які втрачають синів, братів та чоловіків. Тому Європарламент закликає зупинити війну.

"Ми хочемо сказати вам сьогодні, що ніхто не загрожує Росії, що ні Україна, ні Євросоюз, ні Сполучені Штати, ні Північноатлантичний альянс не бажають їй зла. Ніхто не анексував жодного квадратного метра російської території, і не збирається цього робити. В Україні немає жодної ракети НАТО, ані європейської, ані американської. Жодна армія НАТО, ні американська, ні європейська не увійшла і не увійде до Росії", - наголошують євродепутати.

Єдиною загрозою для російської держави є дії її керівництва, які неминуче тягнуть за собою економічні санкції. Єдиною причиною війни президента РФ проти України є страх, що "Україна може стати повноцінною процвітаючою демократією, вільною від корупції та влади олігархів, і послужити таким чином моделлю для кращої Росії".

Депутати закликають росіян до миру, і сподіваються якомога скоріше, після завершення війни, почати будувати знову взаємовигідні культурні, економічні та соціальні зв'язки.