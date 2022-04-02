Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ми вже збили 6 авіаційних полків ворога. Таку ж кількість полків вертольотів. Про це повідомляє "24 канал".

Вони ще довго будуть бити ракетами по Україні. Мають багато крилатих ракет повітряного базування. Переважно це роблять зі стратегічних бомбардувальників, які навіть не входять у повітряний простір України.

Арестович зауважив, що партнери не закриють нам небо, але можуть дати озброєння, щоб ми зробили це самі