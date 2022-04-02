Oкупанти завдали ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу і навколишніх складах паливно-мастильних матеріалів. Інфраструктура підприємства знищена. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Подробиці обстрілу Кременчука. Тепер можу заявити офіційно. Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу. На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію.

Внаслідок атаки рашистів постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.

Губернатор Полтавщини попросив мешканців регіону не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит.

Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта") - найбільший в Україні (і єдиний) нафтопереробний завод потужністю 18,6 млн тонн. 43% акцій компанії належать державі в особі НАК "Нафтогаз України", решта поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.

Нагадаємо, що експерти нафторинку радять українцям "забути про 92-й бензин назавжди".