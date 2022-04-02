У Кременчузі палають нафтобази - ДСНС [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Кременчуку Полтавської області виникли пожежі на підприємствах зі зберігання нафтопродуктів. Про це повідомляє ДСНС.
2 квітня о 6:10 у м. Кременчук внаслідок ворожих ракетних обстрілів виникли пожежі на підприємствах зі зберігання нафтопродуктів. Інформація щодо жертв, постраждалих та наслідків уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС, техніка та пожежні потяги. Роботи тривають.
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