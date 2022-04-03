У Маріуполі вбили литовського режисера-документаліста [ Редагувати ]
У Маріуполі російські окупанти вбили литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса. Про це повідомив російський та латвійський режисер документального кіно Віталій Манський.
Наш друг, учасник Артдокфесту, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла, проти всього світу.
У 2016 році Мантас Кведаравічюс зняв фільм "Mariupolis" про війну на сході України. Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі і була названа "людською історією на тлі історичних потрясінь".
по темі
Російські окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя Мар'яну Вишемирську, фото якої з розбомбленого Росією маріупольського пологового будинку у березні облетіли світ
29 березня супутник WorldView-3 компанії Maxar Technologies зробив знімок, на якому видно, як сотні людей стоять у черзі біля продуктового магазину в Маріуполі
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про те, що до Маріуполя відправили 45 автобусів для евакуації громадян
У боях за Маріуполь знищено 3 ворожих танки та 64 російських військових, серед яких спецназівці ГРУ РФ. Про це повідомив полк "Азов"
Справжній лікар, Анатолій Борисович Казанцев, у Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням
У Маріуполі загинув майстер спорту з водного поло Євген Обєдінський. Трагедія сталася 17 березня. Євген був неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець" і капітаном національної збірної з водного поло