У Маріуполі російські окупанти вбили литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса. Про це повідомив російський та латвійський режисер документального кіно Віталій Манський.

Наш друг, учасник Артдокфесту, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла, проти всього світу.

У 2016 році Мантас Кведаравічюс зняв фільм "Mariupolis" про війну на сході України. Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі і була названа "людською історією на тлі історичних потрясінь".