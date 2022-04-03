Російський телеканал перервав трансляцію матчу Бундесліги через підтримку України [ Редагувати ]
Російський телеканал перервав трансляцію матчу німецької Бундесліги через підтримку України.
Під час трансляції в ефірі було видно рекламні щити біля поля з написами "Stop war" та "Stand with Ukraine" на підтримку боротьби України проти військового вторгнення росії. На каналі вирішили, що серця російських вболівальників цього не витримають.
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