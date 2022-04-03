Міноборони росії стверджує, що вранці російські ракети вразили Одеський нафтопереробний завод.

Ракетним ударом знищено нафтопереробний завод та три сховища паливно-мастильних матеріалів у районі Одеси. З них українським військам на Миколаївському напрямку постачалося паливо.

Мер Одеси Геннадій Труханов в ефірі національного телемарафону удар по підприємству не підтвердив і розповів про ситуацію після ракетного удару:

На щастя поранених людей немає, пошкоджені будинки - вибито скло, зруйновані покрівлі дахів від уламків. Комунальні служби вже на місці. Ми будемо надавати всю необхідну допомогу тим, у кого пошкоджено житло. Ситуація контрольована на даний час. Хочу попросити громадян зберігати спокій.

Якщо росіяни не брешуть, це другий удар по українським НПЗ. 2 квітня окупанти вдарили по найбільшому в Україні Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Голова Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін визнав, що підприємство вивели з ладу.