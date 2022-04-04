Нужденних побільшало через напад Росії на Україну

Будьте щедрими! Волонтери німецьких банків їжі просять великі компанії та пересічних співгромадян про допомогу.

І закликають їх активніше жертвувати на закупівлю продовольства для людей, які опинилися у скруті.

Таких в останні тижні побільшало через напад Росії на Україну. Тетяна Логунова розкаже більше.