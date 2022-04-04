Волонтери німецьких банків їжі просять співгромадян про допомогу [ Редагувати ]
Будьте щедрими! Волонтери німецьких банків їжі просять великі компанії та пересічних співгромадян про допомогу.
І закликають їх активніше жертвувати на закупівлю продовольства для людей, які опинилися у скруті.
Таких в останні тижні побільшало через напад Росії на Україну. Тетяна Логунова розкаже більше.
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Тетяна Логунова розкаже більше.
Напередодні Москва заявила - від сьогодні прийматиме оплату за газ лише в рублях.
Жителі країни "за", авторитетні політики, економісти та діячі культури - теж "за". Проти - поки що тільки Уряд - поки що.
Зброя - це тема, на яку німці говорять неохоче. Навіть зараз, коли після нападу росії на Україну офіційний Берлін кардинально змінив свою позицію і почав постачати озброєння Києву.
Чи зможуть німці прийняти та влаштувати усіх втікачів від війни?