Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти - Єрмак [ Редагувати ]
Данія ухвалила рішення про відмову від купівлі нафти у рф. Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти.
"Приклад для інших - нафтове ембарго має запрацювати, чим раніше, тим краще", - написав Єрмак.
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