Макрон вимагає заборонити експорт нафти та вугілля з росії через різанину в Бучі [ Редагувати ]
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідно посилити санкції проти росії через вбивства мирних жителів у місті Буча на Київщині. Про це повідомляє Reuters.
"Є дуже чіткі ознаки, які вказують на військові злочини. Більш менш встановлено, що російська армія несе відповідальність [за вбивства в Бучі]", - заявив Макрон в інтерв'ю радіостанції France Inter.
На думку президента Франції, новий раунд санкцій проти росії має торкнутися експорту російського вугілля та нафтопродуктів.
Газета Financial Times повідомляє, що Євросоюз планує обговорити новий санкційний пакет 6 квітня. Раніше деякі країни ЄС запропонували такі додаткові обмежувальні заходи, як розширення індивідуальних санкцій, експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв, включаючи нафту, вугілля та газ, а також заборону використання російськими судами портів ЄС.
Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.
по темі
Засідання Ради безпеки ООН за запитом України через різанину, яку влаштувала російська армія в Бучі на Київщині, призначено на вівторок, 5 квітня, у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку. Початок - о 17:00 за київським часом
Австрія не платитиме за російський газ у рублях. Про це в інтерв'ю телеканалу PULS 4 заявила міністр оборони країни Клаудіа Таннер
Білоруські опозиційні журналісти змогли ідентифікувати російських окупантів, які відправляли до Росії награбоване в Україні майно. Telegram-канал Беларускі Гаюн уміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання мародерів
У Миколаєві внаслідок обстрілу касетними снарядами загинуло кілька містян, які стояли на зупинці громадського транспорту та сиділи в маршрутці.
Президент США Джо Байден закликав до суду над президентом росії володимиром путіним за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це американський лідер заявив в ефірі телеканалу CNN