Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідно посилити санкції проти росії через вбивства мирних жителів у місті Буча на Київщині. Про це повідомляє Reuters.

"Є дуже чіткі ознаки, які вказують на військові злочини. Більш менш встановлено, що російська армія несе відповідальність [за вбивства в Бучі]", - заявив Макрон в інтерв'ю радіостанції France Inter.

На думку президента Франції, новий раунд санкцій проти росії має торкнутися експорту російського вугілля та нафтопродуктів.

Газета Financial Times повідомляє, що Євросоюз планує обговорити новий санкційний пакет 6 квітня. Раніше деякі країни ЄС запропонували такі додаткові обмежувальні заходи, як розширення індивідуальних санкцій, експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв, включаючи нафту, вугілля та газ, а також заборону використання російськими судами портів ЄС.

Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.