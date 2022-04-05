У Києві відновлюють роботу громадського транспорту: як працює метро та наземні маршрути [ Редагувати ]
У метрополітені Києва відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту". Також працює пересадка "Золоті ворота" - "Театральна". Про це повідомляє КМДА.
З 6 квітня, метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 і працюватиме для перевезень до 19:00.
Як курсують поїзди:
- Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".
"Майдан Незалежності" та "Кловську" поїзди проїжджають без зупинки. Середній інтервал руху поїздів на лініях - 1 година. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Водночас у столиці з 08:00 до 19:00 курсують близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв. Актуальний перелік маршрутів наземного транспорту можна знайти тут.
Автобусні маршрути, у які внесені зміни:
№21 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
№21-К - від вул. Милославської до просп. Маяковського;
№22 - від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецька;
№24 - від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";
№32 - від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;
№47 - від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;
№51 - від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;
№55 - від Дарницької площі до мосту Патона;
№57 - від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;
№59 - від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;
№61 - від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина;
№62 - від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
№69 - від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
№73 - вул. Милославської до вул. Каштанової;
№90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
№91 - вул. Анни Ахматової - Південний міст - ст. м. "Голосіївська";
№97 - від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);
№99 - від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;
№101 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
№101-К - від вул. Милославської до просп. Маяковського;
№103 - від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;
№104 - від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;
№114 - від вул. Милославської до Дарницької площі;
№114-К - від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";
№115 - від вул. Заслонова до моста Патона;
№118 - від Політехнічного інституту до моста Патона.
Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюється. Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути організовано за постійними схемами:
- № 3 - від ст. "Ромена Роллана" до ст. "Старовокзальна" (інтервал руху 25 хвилин);
- № 19 - від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка;
- № 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин);
- Також організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа".
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється. Орієнтовний інтервал руху автобусів - 30 хвилин, трамваїв - 15-20 хвилин. На лінії швидкісного трамваю №3 - 25 хвилин.
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