У Києві чутно численні вибухи: у ЗСУ дали пояснення [ Редагувати ]
У Києві та його околицях у вівторок, 5 квітня, розпочали розмінування території від боєприпасів російських окупантів, які не розірвались. У деяких районах столиці можуть бути чутні вибухи.
Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України. Місто продовжує жити в умовах воєнного часу.
"Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці – це працюють піротехніки над розмінуванням територій", – йдеться в повідомленні.
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