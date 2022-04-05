ЄС оголосив персонами нон грата 19 працівників постпредства росії при Євросоюзі [ Редагувати ]
ЄС оголосив персонами нон-грата 19 співробітників постійного представництва росії при Євросоюзі. Країни ЄС масово висилають російських дипломатів зі своїх країн на тлі жорстоких військових злочинів Росії у Бучі.
Країни, що вислали дипломатів рф:
- Литва - посол залишає країну, у Клайпеді закривається консульство,
- Німеччина - 40 дипломатів,
- Франція - 35 дипломатів,
- Італія - 30 дипломатів,
- Данія - 15 дипломатів,
- Швеція - 3 дипломати,
- Іспанія - 25 дипломатів,
- Польща – 45 дипломатів,
- Чехія - один дипломат,
- Нідерланди - 17 дипломатів,
- Бельгія - 21 дипломат,
- Ірландія - 4 дипломати,
- Естонія - 7 дипломатів, закриває головне консульство Росії,
- Латвія - 13 дипломатів, закриває два консульства,
- Словенія - 33 дипломати.
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