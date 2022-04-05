"Росія готує Херсон до здачі" - Арестович [ Редагувати ]
Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти готують Херсон до здачі. Він також додав, що на території Миколаївської області військ росії немає.
Сам Херсон на сьогодні вже підготовлений росіянами до складання. Про це мало хто знає.
За його словами, це не означає, що Херсона буде звільнено завтра. Арестович додав, що на Миколаївщині взагалі немає супротивника.
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