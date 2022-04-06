Німеччина схвалила постачання зброї Україні на 186 млн євро [ Редагувати ]
Міністерство економіки Німеччини схвалило військову допомогу Україні на суму майже 186 млн євро. Про це йдеться у звітності щодо контролю за експортом озброєнь.
З документа випливає, що Україна посідає третє місце щодо експорту німецького озброєння після Великої Британії та Нідерландів.
Раніше Німеччина поставила Україні:
- 500 "Стінгерів";
- 1 тис. протитанкових ракет;
- 1,5 тис. зенітних ракет "Стріла";
- 100 кулеметів MG3;
- 8 млн патронів для пістолетів.
Нагадаємо, що раніше з Німеччини надійшла перша велика партія РПГ Matador.
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