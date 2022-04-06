Міністерство економіки Німеччини схвалило військову допомогу Україні на суму майже 186 млн євро. Про це йдеться у звітності щодо контролю за експортом озброєнь.

З документа випливає, що Україна посідає третє місце щодо експорту німецького озброєння після Великої Британії та Нідерландів.

Раніше Німеччина поставила Україні:

500 "Стінгерів";

1 тис. протитанкових ракет;

1,5 тис. зенітних ракет "Стріла";

100 кулеметів MG3;

8 млн патронів для пістолетів.

Нагадаємо, що раніше з Німеччини надійшла перша велика партія РПГ Matador.