Високопоставлений представник американського військового командування генерал армії США Марк Міллі вважає, Війна в Україні, ймовірно, затягнеться на довгі роки. Про це заявив високопосадовий представник американського військового командування генерал армії США Марк Міллі, виступаючи перед конгресменами, передає New York Post.

Відверто кажучи, якщо не брати до уваги введення військ США у власне Україну, я не впевнений, що його (президента РФ володимира путіна - ред.) можна було стримати. То була його давня мета, яка триває роки. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну - стримування його Сполученими Штатами - вимагала би використання збройних сил США і призвела б до ризику збройного конфлікту з росією, чого б я не радив.

На думку генерала, зараз США мають розглянути можливість розширити свою військову присутність у Східній Європі для захисту від російської агресії. Зокрема, потрібно збільшити кількість військових баз, які там розташовані.

Міллі також вважає, що конфлікт в Україні триватиме не один рік.

Не скажу про десятиліття, але щонайменше кілька років - точно.

Про те, що повномасштабна війна країни-окупанта проти України "триватиме ще довго" заявив і гендиректор естонського Департаменту зовнішньої розвідки Мік Маран.

Блискавичну війну Путін оформити не зміг, і зараз ми бачимо, що йде переформатування для того, щоб була можливість до 9 травня покласти на стіл якусь перемогу.

За оцінкою розвідки Естонії, у другій половині квітня бойові дії стануть більш інтенсивними, перш за все на сході, оскільки Кремлю "треба до цієї дати [9 травня] продемонструвати якусь перемогу над нацизмом". Маран вважає, що, з точки зору Москви, для цього підійшло б повне захоплення Донецької та Луганської областей, включаючи Маріуполь, та створення наземного коридору з окупованим Кримом.

Ми маємо враховувати, що у випадку 9 травня ми маємо справу з пропагандистським проміжним етапом; це означає, що закінчення конфлікту 9 травня точно не буде... Війна триватиме ще довго.

Експерти вважають, що війна входить до затяжної фази, оскільки прогнозують, що на переговорах про припинення вогню найближчим часом проривів не очікується, оскільки Україна відкидає територіальні претензії окупантів.