Євросоюзу рано чи пізно доведеться запроваджувати обмеження щодо російських нафти та газу. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, виступаючи на пленарній сесії Європарламенту. Він пообіцяв, що нові обмеження проти Росії координуватимуться в рамках "Великої сімки".

Ми посилюємо санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль... Заходи проти російської нафти, а також газу знадобляться рано чи пізно.

Раніше стало відомо, що Євросоюз хоче запровадити заборону на імпорт російського вугілля, а також заблокувати експорт нової техніки до Росії та заборонити в'їзд до ЄС вантажних автомобілів та суден.

На початку березня Єврокомісія підготувала план повної відмови від імпорту російського вугілля, нафти та газу (REPower EU) до 2030 року у відповідь на російське вторгнення до України.

Пізніше президент росії володимир путін підписав указ, згідно з яким із 1 квітня країни ЄС мають платити за російський газ у рублях. Багато країн Заходу заявили, що не оплачуватимуть паливо в російській валюті.