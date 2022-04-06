"Події в Бучі не далекі від геноциду" - Джонсон [ Редагувати ]
Британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що російські військові злочини в Бучі (Київська область) не далекі від поняття геноциду. Про це повідомляє Reuters.
Також він обіцяє нові санкції проти росії.
Коли ви дивитеся на те, що відбувається в Бучі, на одкровення, які ми бачимо з того, що (президент росії, - ред.) путін зробив в Україні, це, на мій погляд, не так вже й далеко від геноциду, не дивно, що люди реагують так, як це відбувається.
За його словами, Великобританія і міжнародне співтовариство будуть рухатися синхронно, щоб ввести нові санкції у відношення режиму путіна.
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