Британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що російські військові злочини в Бучі (Київська область) не далекі від поняття геноциду. Про це повідомляє Reuters.

Також він обіцяє нові санкції проти росії.

Коли ви дивитеся на те, що відбувається в Бучі, на одкровення, які ми бачимо з того, що (президент росії, - ред.) путін зробив в Україні, це, на мій погляд, не так вже й далеко від геноциду, не дивно, що люди реагують так, як це відбувається.

За його словами, Великобританія і міжнародне співтовариство будуть рухатися синхронно, щоб ввести нові санкції у відношення режиму путіна.