США вводять санкції проти родичів путіна та лаврова [ Редагувати ]
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Сполучені Штати Америки оголосили нові санкції щодо фінансових установ росії й фізичних осіб. Під список обмежень потрапили дорослі доньки президент російської федерації володимира путіна й міністра закордонних справ рф сергія лаврова.
Про це пише CNN.
Водночас обмеження введені й проти дружини лаврова.
Як відзначив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена, санкції накладені й проти найбільшого фінансового інституту росії "Ощадбанку" й найбільшого приватного банку - "Альфа-банку".
"Сьогодні ми різко посилюємо фінансовий шок, вводячи повні блокуючі санкції проти найбільшого фінансового інституту Росії - "Ощадбанку" та його найбільшого приватного банку - "Альфа-банку", - заявив представник адміністрації.
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