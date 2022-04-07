Окупанти насильно вивозять пацієнтів та персонал лікарні у Маріуполі (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти примусово вивозять медичний персонал та пацієнтів лікарні № 4 багатостраждального Маріуполя до так званої "ДНР".
Перед цим стало відомо про те, що при бомбардуванні окупантами дитячої лікарні в Маріуполі 50 людей згоріли живцем.
Відео, що підтверджує злочин росіян, поділилися у Маріупольській міськраді.
До маріупольської лікарні прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти мають виходити та сідати у транспорт.
Переляканим людям довелося виконувати накази окупантів.
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