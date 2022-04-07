Країни "Великої сімки" заборонили інвестиції у "ключові сфери" російської економіки [ Редагувати ]
Лідери країн "Великої сімки" найрозвиненіших країн світу вирішили заборонити нові інвестиції в "ключові сфери" російської економіки. Про це йдеться у заяві G7.
Під заборону потрапить і енергетична сфера росії. Лідери "Великої сімки" також домовилися, що продовжать "від'єднувати російські банки від глобальної фінансової системи".
У заяві G7 анонсуються нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та персональні обмеження проти представників російської еліти та їхніх родин.
Лідери "Великої сімки" також заявили, що прискорять виконання плану зниження залежності від російських енергоносіїв, у тому числі поступово повністю відмовляться від російського вугілля.
6 квітня про заборону нових інвестицій у російську економіку оголосили США та Великобританія. Очікується, що найближчим часом про такий крок може оголосити Євросоюз.
Нагадаємо, що G7 відхилила вимогу росії платити за газ в рублях.
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