Лідери країн "Великої сімки" найрозвиненіших країн світу вирішили заборонити нові інвестиції в "ключові сфери" російської економіки. Про це йдеться у заяві G7.

Під заборону потрапить і енергетична сфера росії. Лідери "Великої сімки" також домовилися, що продовжать "від'єднувати російські банки від глобальної фінансової системи".

У заяві G7 анонсуються нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та персональні обмеження проти представників російської еліти та їхніх родин.

Лідери "Великої сімки" також заявили, що прискорять виконання плану зниження залежності від російських енергоносіїв, у тому числі поступово повністю відмовляться від російського вугілля.

6 квітня про заборону нових інвестицій у російську економіку оголосили США та Великобританія. Очікується, що найближчим часом про такий крок може оголосити Євросоюз.

Нагадаємо, що G7 відхилила вимогу росії платити за газ в рублях.