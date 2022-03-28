G7 відхилила вимогу росії платити за газ в рублях [ Редактировать ]
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Міністри енергетики промислово-розвинених країн "Великої сімки "відкидають вимоги президента володимира путіна, щоб "недружні" країни платили за російський газ рублями.
Про це заявив міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек, повідомляє Reuters.
"Всі міністри країн G7 погодилися з тим, що це одностороннє і явне порушення існуючих контрактів", - сказав Хабек.
Він заявив, що міністри "Великої сімки" підкреслили, що укладені контракти дійсні, і компанії повинні і зобов'язані їх дотримуватися.
"Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Спроба Путіна розділити нас очевидна, але - як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості - ми не будемо розділені", - підкреслив Хабек.
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