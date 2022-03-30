Велика Сімка та Євросоюз відмовилися платити за газ у рублях [ Редагувати ]
Ніяких рублів за російський газ. Велика Сімка та Євросоюз відмовилися платити за блакитне паливо у російській валюті.
Як відреагували на це у Кремлі? І чи перекриє Москва газовий вентиль Західній Європі? Розкаже Тетяна Логунова.
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