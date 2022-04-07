Найближчим часом російські війська мають намір захопити всю Донецьку та Луганську область і після перегруповування спробують ще раз взяти Київ. Про це повідомив на брифінгу заступник керівника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

Зараз він (ворог - ред.) перенацілить свої сили для того, щоб здійснити хоча б одну ціль. Вірогідність того, якщо він буде мати успіх, я в цьому сумніваюсь, то вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ все ж є. По тих силах, які залишаються, що одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно. Це дозволить ворогу створити свої умови вийти "переможцями", бо зараз Росія, як "загнаний вовк" - тримається тільки на своїй пропаганді.

За словами Грузевича, третину військ, які оточували Київ, знищили українські захисники, а ще третину ворог перекинув через Білорусь до кордонів поблизу Донбасу. Третина цього угруповання лишилась на території Білорусі.

Бригадний генерал запевнив, що українське військове керівництво усвідомлює плани ворога та здійснює заходи з оборони Київщини. Українські військові збільшують зовнішнє коло оборони території, під час зачистки районів ловлять числених диверсантів.