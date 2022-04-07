Pink Floyd випустили відеокліп на підтримку України [ Редагувати ]
Гурт Pink Floyd випустив відеокліп і пісню "Hey Hey Rise Up" ("Гей, гей, вставай"), присвячені Україні. Це перший трек Pink Floyd за 30 років.
У записі використали вокал лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Кліп починається з вибуху та титрів про те, що 24.02.2022 росія напала на Україну.
Далі у кадрі - Андрій Хливнюк, який виконує пісню "Червона калина". Під звучання пісні - кадри Девіда Гілмора, який грає на соло-гітарі, перемежуються з кадрами з війни в Україні.
Нагадаємо, що раніше Pink Floyd видалили всі свої треки в Росії та Білорусі.
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