Гурт Pink Floyd випустив відеокліп і пісню "Hey Hey Rise Up" ("Гей, гей, вставай"), присвячені Україні. Це перший трек Pink Floyd за 30 років.

У записі використали вокал лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Кліп починається з вибуху та титрів про те, що 24.02.2022 росія напала на Україну.

Далі у кадрі - Андрій Хливнюк, який виконує пісню "Червона калина". Під звучання пісні - кадри Девіда Гілмора, який грає на соло-гітарі, перемежуються з кадрами з війни в Україні.

Нагадаємо, що раніше Pink Floyd видалили всі свої треки в Росії та Білорусі.