Залізничний вокзал Краматорська піддався ракетним ударам, багато загиблих [ Редагувати ]
російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничному вокзалу Краматорська. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
Про це повідомляє голова правління "Укрзализниці" Олександр Камишін у Telegram.
"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - написав він.
Пізніше стало відомо, що р результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених.
"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", - додав Камишін.
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