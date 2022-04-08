російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничному вокзалу Краматорська. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Про це повідомляє голова правління "Укрзализниці" Олександр Камишін у Telegram.

"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - написав він.

Пізніше стало відомо, що р результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених.

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", - додав Камишін.