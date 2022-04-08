Станцію "Краматорськ" закрили: як евакуюватись з Донбасу [ Редагувати ]
Станцію "Краматорськ" закрито для евакуації та приймання поїздів. Водночас евакуаційні рейси сьогодні вирушать зі Слов'янська. Про це повідомляє пресцентр "Укрзалізниці".
Поки станція "Краматорськ" закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакорейсом поїзд 45 до Ужгорода, очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно.
При цьому точний час відправлення в УЗ наразі не повідомляють, поїзди відправлятимуться в міру наповнення.
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