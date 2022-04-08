В росії "РІА Новини" запостили інформацію про вибух у Краматорську о 10:25, хоча перші повідомлення в чатах з'явилися приблизно о 10:30, що підтверджують більшість людей.

На скрині зафіксовано, що у Twitter повідомлення було викладено через TweetDeck. Цей сервіс використовується для надсилання відкладених постів.