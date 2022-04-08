У Краматорську оголосили негайну евакуацію автомобільним транспортом для місцевих жителів, які хочуть покинути місто. Їх будуть підвозити до залізничних станцій. Про це стало відомо під час брифінгу мера Краматорська Олександра Гончаренка.

Наразі місцева влада шукає водіїв, які довозитимуть людей до більш безпечних станцій.

Там вони зможуть пересісти на евакуаційні потяги, щоб дістатися до інших регіонів України.