Словаччина надала Україні комплекс протиповітряної оборони С-300 (відео) [ Редагувати ]
Словаччина надала Україні комплекс протиповітряної оборони С-300. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер, який 8 квітня відвідує Київ.
Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас також. Наш обов’язок - допомагати, а не стояти осторонь і не залишати без уваги втрати людських життів під час агресії Росії.
Минулого місяця Словаччина дала попередню згоду надати Україні одну систему С-300 для захисту від російських авіаударів.
Братислава поставила умову - отримання системи ППО від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір. Німеччина та Нідерланди передали Словаччині систему ППО Patriot.
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