Единая система противовоздушной обороны С-300, которая находится на вооружении армии Словакии, может быть передана Украине. Однако при условии, что страна получит альтернативу.

Об этом сообщает Тeraz.sk.

"Мы все стараемся помочь Украине, насколько можем, но я должен прежде всего убедиться, что это отвечает оборонным интересам Словакии. Ведь это единая система противовоздушной обороны у Словацкой Республики, которой пока нет альтернативы", - пояснил министр обороны республики Ярослав Надь.

В свою очередь он апеллировал к необходимости избавиться от зависимости от российских технологий, заявив, что МиГи и С-300 могут поддерживать только российские компании, что в нынешней ситуации "практически невозможно".