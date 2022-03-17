Словакия назвала условие передачи Украине системы ПВО С-300 [ Редактировать ]
Единая система противовоздушной обороны С-300, которая находится на вооружении армии Словакии, может быть передана Украине. Однако при условии, что страна получит альтернативу.
Об этом сообщает Тeraz.sk.
"Мы все стараемся помочь Украине, насколько можем, но я должен прежде всего убедиться, что это отвечает оборонным интересам Словакии. Ведь это единая система противовоздушной обороны у Словацкой Республики, которой пока нет альтернативы", - пояснил министр обороны республики Ярослав Надь.
В свою очередь он апеллировал к необходимости избавиться от зависимости от российских технологий, заявив, что МиГи и С-300 могут поддерживать только российские компании, что в нынешней ситуации "практически невозможно".
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