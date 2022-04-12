У вівторок, 12 квітня, у Луганській та Донецькій областях збільшено кількість евакуаційних залізничних пасажирських рейсів. Про це повідомляє голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

Додали ще шість поїздів для виїзду жителів Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки з міст.

Посилена Евакуація: шість додаткових евакуаційних поїздів відправляться з Луганщини та Донеччини 12 квітня.

Додаткові рейси і графік:

Новозолотарівка (Луганська область):

14: 00 - 5501 Новозолотарівка-Лозова.

Слов'янськ (Донецька область):

11: 20 - 274/273 Слов'янськ-Львів.

Покровськ (Донецька область):