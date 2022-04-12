Евакуація 12 квітня: в Луганській і Донецькій областях призначені додаткові поїзда [ Редагувати ]
У вівторок, 12 квітня, у Луганській та Донецькій областях збільшено кількість евакуаційних залізничних пасажирських рейсів. Про це повідомляє голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.
Додали ще шість поїздів для виїзду жителів Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки з міст.
Посилена Евакуація: шість додаткових евакуаційних поїздів відправляться з Луганщини та Донеччини 12 квітня.
Додаткові рейси і графік:
Новозолотарівка (Луганська область):
- 14: 00 - 5501 Новозолотарівка-Лозова.
Слов'янськ (Донецька область):
- 11: 20 - 274/273 Слов'янськ-Львів.
Покровськ (Донецька область):
- 10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль;
- 14:00 - 241/242 Покровськ - Львів;
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;
- 17: 30 - 225/226 Покровськ-Чернівці.
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