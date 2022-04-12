У школах Житомира більше не вивчатимуть російську мову [ Редагувати ]
В школах Житомира вже цього року не будуть набирати дітей до класів з вивчення російської мови, адже вона стане непотрібною на 20-30 років. Про це сказав міський голова Сергій Сухомлин у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.
Він вважає, що у цій війні потрібно бути далекогляднішим, ніж будь-коли.
Я хочу, аби з 1 вересня ми вже не набирали в наших школах класи по вивченню російської мови. Ми бачимо, що ця мова десь на років двадцять-тридцять нашим дітям не знадобиться.
При цьому він додав, що поки це лише його персональна думка, але він буде серйозно обговорювати це питання з департаментом освіти.
Прикладу житомирських шкіл найближчим часом можуть послідувати й навчальні заклади інших українських міст.
Сухомлин висловився й про пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну у місті.
Питаннями пам’яток міста та їхньою долею повинні займатися всі: хто тут живе, працює, навчається. Підіймають питання доцільності пам’ятника Пушкіну. Багато міст пішли шляхом демонтажу. Але. Ми будемо вирішувати це питання тільки через міський референдум!
"А що тоді з Корольовим, який хоч і під примусом, але працював на Москву. А що з періодичною системою хімічних елементів, автором якої є російський хімік Менделєєв. Зараз війна - справ вистачає! Займаємося економікою, безпекою, дорогами, функціонуванням лікарень, гумдопомогою. Питання Пушкіна точно почекає" - сказав він.
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