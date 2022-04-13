У середу, 13 квітня, гуманітарних коридорів для евакуації українців із зони бойових дій не буде. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню.