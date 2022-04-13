Гуманітарних коридорів сьогодні не буде - Ірина Верещук [ Редагувати ]
У середу, 13 квітня, гуманітарних коридорів для евакуації українців із зони бойових дій не буде. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню.
Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні.
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