Всім бути в укриттях протягом дня: у Харкові масовані обстріли житлових районів [ Редагувати ]
Російські окупанти протягом дня, 13 квітня, масовано атакують житлові райони Харкова. Про це повідомляє "Суспільне. Харків".
Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю і залишатися в укриттях протягом всього дня.
Цими хвилинами у Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського. Також російські військові обстрілюють район ХТЗ - там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму.
Як додають у виданні, Департамент цивільного захисту області просить жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.
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