Арестович розповів про подальшу долю Медведчука [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що далі робитимуть із затриманим Віктором Медведчуком. Про це він заявив в ефірі "24 каналу".
Він припустив, що після рішення суду його долю буде вирішувати президент України.
Думаю, що вирішуватиме усе президент України, ну суд спершу, а потім президент, якщо його (Медведчука - ред.) засудять. Тому що президент єдиний, хто може ухвалити рішення про його обмін, наприклад, на українських військовополонених.
За словами радника глави Офісу президента, спочатку проросійський політик дасть покази, які дозволять Україні дізнатися, як готувалася війна з боку рф та скільки часу це тривало.
Він також зауважив, що зараз складно оцінити обмінний потенціал Медведчука.
З одного боку, він є кумом путіна, а з іншого - путін може бути на нього дуже злий за ті 5 мільярдів і ті роки зусиль, які пішли в нікуди.
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