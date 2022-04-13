Зеленський і Байден обговорили додаткову військову і фінансову допомогу США [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм американським колегою Джо Байденом додаткову військову і фінансову допомогу США. Лідери також оцінили військові злочини росії.
Про це повідомляється в Twitter Зеленського.
"Продовження постійного діалогу з Джо Байденом", - написав Зеленський.
Глава держави додав, що в ході бесіди порушувалася тема військових злочинів росії в Україні. Також обговорювався додатковий пакет військової та можливої фінансової допомоги.
За словами Зеленського, Байден погодився посилити санкції проти росії.
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