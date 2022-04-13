Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних сил України ракетного крейсеру "Москва", що входить до складу Чорноморського флоту рф.

Про це повідомляється в Telegram очільника області.

У російський військовий корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". Внаслідок успішної атаки на борту почалася пожежа.

Орієнтовна чисельність екіпажу ворожого крейсеру, за даними радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, 510 моряків.

"Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети "Нептун" які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень", – написав Марченко.

"Москва" була спущена на воду в 1979 році. Ракетний крейсер не тільки штурмував Зміїний на початку війни, а й блокував вихід українських кораблів із Донузлаву в часи захоплення Криму.