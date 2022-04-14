Україна отримає нову військову допомогу США: стали відомі подробиці [ Редагувати ]
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Через загострення ситуації на Донбасі в США ухвалили рішення збільшити військову допомогу Україні на $800 млн.
Про це повідомили у Пентагоні.
Чим вирішили посилити українських військових американці:
- Танки Т-72
- 11 вертольотів Мі-17
- 200 бронетранспортерів M113
- 300 безпілотників Switchblade
- 18 155-міліметрових гаубиць та 40 тис. снарядів до них
- 500 ракет до протитанкових комплексів Javelin
- Тисячі одиниць інших протитанкових систем
- 10 РЛС контрбатарейної боротьби
- 2 РЛС повітряного спостереження
- 100 машин підвищеної прохідності
- Безпілотні судна для захисту узбережжя.
- Устаткування для захисту від ядерних, хімічних та біологічних загроз
- 30 тис. бронежилетів та шоломів
- понад 2 тис. одиниць оптичних пристроїв та лазерних далекомірів
- вибухівка C-4
- Міни M18A1 "Клеймор".
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