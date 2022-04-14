Від бельгійської пошти для "Укрпошти" - уже в дорозі пакунки з допомогою українцям. Бельгійський національний поштовий оператор безкоштовно доправляє до українського кордону гуманітарну допомогу від населення. На логістичному складі в Бельгії побувала Олена Абрамович і розкаже, як усе працює.

Олена Абрамович, кореспондентка:

"Українці потребують вашої допомоги" - листівки з таким текстом зараз у всіх поштових скриньках Бельгії. Тут йдеться про те, що бельгійська пошта у співпраці з "Укрпоштою" доправить ваш пакунок українцям безкоштовно і готова в усіх поштових пунктах приймати допомогу для українців.

Скільки її та чим саме готові ділитися мешканці Бельгії, перевіряємо на складі національної пошти Бельгії у місті Жемель. Саме сюди ось уже три тижні поспіль звозять пакунки з понад шестисот поштових відділень по всій країні. І сортують по категоріях.

Тут їжа для домашніх тварин, далі - продукти гігієни, тут вівсянка та печиво, тут інша їжа, а також маємо суміші для немовлят. Тобто в кожній коробці певний тип продукції - їх сортують всі наші колеги.

На сайті та в інформаційних буклетах пошти чітко зазначено перелік - для України збирають їжу, яка не псується, продукти гігієни та корм для тварин.

Перший вантаж, який відправили в Україну кілька тижнів тому - був п'ятитонний. Наступного разу уже назбирали 20 тонн. Стільки ж відправляють тепер - утретє.

Запустили кампанію 21 березня одразу після того, як отримали запит від колег з України.

Лора Керрада Креспо, речниця bpost - національної пошти Бельгії:

Президент "Укрпошти" подзвонив нам з питанням, чи можемо ми якось допомогти населенню України. Він отримав у відповідь велике "так", але нам потрібно було ще організувати все логістично і ми впорались за тиждень.

Для бельгійської пошти ця ініціатива стала викликом. Адже на такі великі дистанції - аж до України - тутешні водії ніколи не їздили. Країна маленька, проїхати вздовж і впоперек її можна за 2-3 години. Тож перед кожним відрядженням до українського кордону водіям проводять спеціальний інструктаж.

Ось цей документ потрібно буде показати на кордоні, тут також вказано тип вантажу, що це гуманітарна допомога.

Які документи показувати на платних дорогах, як користуватися гугл-перекладачем на кордоні, хто скільки годин має право бути за кермом, щоб не порушити трудове законодавство - усі ці деталі пояснюють перед кожним відрядженням. Адже щоразу за кермом інші водії. Зголосилися взяти участь в ініціативі чимало співробітників, тож їх відправляють до України по черзі.

Енді, водій вантажівки бельгійської поштової служби bpost:

Це найменше, що я можу зробити для вашого народу і для мене це за честь. Мій дід воював у другій світовій, я чув історії про війну з самого дитинства. І новини про те, що відбувається в Україні, наводять на мене жах, я хочу допомогти.

Один із них - Амен - бере з собою дрон і збирається фільмувати усю подорож, щоб розповісти про неї у своєму відеоблозі.

Амен, водій вантажівки бельгійської поштової служби bpost:

Ми покажемо нашим колегам в Бельгії та Україні всю дорогу звідси до самого кордону. Для мене це важливо, бо мій брат останні два роки живе у Харкові, тому Україна певною мірою і моя країна теж.

Перед від'їздом, команда проєкту "Допомога Україні" фотографується. Для них така робота - гордість. Колеги проводжають їх в дорогу з оплесками.