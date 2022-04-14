У Кремлі поки "немає розуміння" щодо продовження очних переговорів з Україною про прпипнення вогню. Про це заявив прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков, передає "Коммерсант".

За словами речника путіна, у Кремлі вважають, що Білорусь є "прекрасним місцем" для переговорів.

На наш погляд Білорусія була б, звичайно, чудовим місцем для проведення переговорів, але ви знаєте, що для цього ще потрібна точка зору української сторони.

Також Пєсков повідомив, що сторони поки не мають пропозицій про проведення нових раундів очних переговорів і наголосив, що переговори президентів росії та України володимира путіна та Володимира Зеленського можливі лише після того, як будуть підготовлені всі документи.

Напередодні офіційний представник МЗС росії Марія Захарова повідомила, що Росія та Україна продовжують переговори в онлайн-форматі. Остання очна зустріч делегацій проходила у Стамбулі 29 березня. Нагадаємо, що кілька перших очних раундів відбулися в Білорусії наприкінці лютого та на початку березня.

Нагадаємо, що член української переговорної групи Давід Арахамія заявив, що на переговорах "території ми не можемо віддавати і визнавати".