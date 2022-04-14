Київське "Динамо" припинило співпрацю з гравцем юнацької команди Артуром Уваровим. Про це йдеться в офіційній заяві клубу.

Сьогодні вранці футбольному клубу "Динамо" Київ стало відомо про те, що футболіст юнацької команди Уваров Артур Максимович (28.03.2004) приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої "ЛНР" Уварова Максима Анатолійовича - заступника голови "комітету народної ради" так званої "ЛНР" з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності".

Уваров-старший перебуває у списку ворогів України на сайті центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець".

Ми не схвалюємо "сталінські методи", в яких син відповідає за свого батька, проте після отримання та перевірки інформації керівництвом клубу було поставлено конкретне питання гравцеві про належність його батька до військових структур сепаратистів, Уваров не одразу дав позитивну відповідь! Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт з даним гравцем.

ФК "Динамо" (Київ) заявляє, що "Артуру Уварову необхідно було особисто звернутися до керівництва клубу та зізнатися в участі свого батька у військовій агресії проти України".