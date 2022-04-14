Верховна Рада визнала війну росії проти України геноцидом [ Редагувати ]
У четвер, 14 квітня, Верховна Рада визнала дії росії та її армії геноцидом українського народу. Про це повідомив у Facebook народний депутат від Євросолідарності Володимир В'ятрович.
За відповідну постанову про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення російською федерацією геноциду в Україні" проголосували 363 народні депутати.
У постанові вони також закликали міжнародну спільноту засудити воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоюють російські окупанти в Україні.
росія не просто хоче захопити нашу територію чи розбити військо. Її мета– знищити нашу державу і націю. Дії росіян у Маріуполі, Бучі, Бородянці і багатьох інших місцях підпадають під визначення злочину геноциду.
За його словами, ця постанова кладе початок міжнародно-правовій оцінці злочинів рф та її армії в Україні, які на політичному рівні вже назвали геноцидом лідери не лише України, але й США та Канади.
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