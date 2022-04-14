Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про план росії та що загарбники планували зробити після вторгнення в Україну. Про це Данілов сказав в інтерв'ю для BBC.

Він заявив, що основним завданням було знищення президента України.

План був доволі простий і зухвалий: перш за все, знищення президента нашої країни. У них це стояло питанням номер один, і було декілька спроб по цьому питанню.

До того ж 22 лютого приблизно о 19:20 була отримана інформація, що найближчим часом це може відбутися.

По процедурі, по протоколу я проінформував президента нашої держави, проінформував особисту охорону, Управління державної охорони, прем'єр-міністра, його службу безпеки, міністра внутрішніх справ, всі відповідні органи. Це було 22 числа.

Також повідомляється, що було чотири спроби замаху на життя президента Володимира Зеленського. Остання була 7 березня.

Окрім того, Данілов зазначив, що стрілянини на підході до офісу президента в перші дні було немало.

Вони тут були. Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим.

Секретар РНБО додав, що місце Зеленського мали зайняти "люди в погонах, у великих погонах".