У Генштабі доклали про втрати росії [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни росії проти України загинули близько 20 000 російських військових. Кількість знищених танків перевищила 750 одиниць. Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати противника:
- Особовий склад - близько 20000 осіб
- Танки - 756
- Бойові броньовані машини - 1976
- Артилерійські системи - 366
- РСЗВ - 122
- Засоби ППО - 66
- Літаки - 163
- Гелікоптери - 144
- Автомобільна техніка - 1443
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135
- Спеціальна техніка - 25
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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