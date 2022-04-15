Сполучені Штати Америки не вірять у те, що на затопленому крейсері "Москва" була розташована ядерна зброя. Про це заявили високопоставлені американські чиновники, які знайомі з розвідкою.

Згідно з останніми даними розвідки, росія не розташовувала ядерну зброю на крейсері "Москва". США слідкують за переміщенням ядерної зброї в країни окупанта.

Водночас "Москва" була крейсером ПВО, у зв’язку з чим розташування ядерної зброї на ньому було б незвичним.

Крім того, джерело The Washington Post підтвердило, що крейсер вразили українською ракетою.