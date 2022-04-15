Країни світу повинні бути готові до того, що росія може вдатися до застосування ядерної зброї проти України. Країна окупант не цінить життя інших людей, сказав президент України Володимир Зеленський для видання CNN.

На думку Зеленського, путін може вдатися до застосування ядерної або ж хімічної зброї, оскільки він не цінує життя людей в нашій країні.

"Не тільки я - весь світ, всі країни мають бути стурбовані, тому що це може бути не реальна інформація, але це може бути правда", - заявив Зеленський.

Як зауважив президент, країна окупант була готова до застосування хімічної зброї. Водночас сьогодні важливо не боятися, однак бути готовим до такого сценарію.

"Ми маємо думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не лише до України, а до всього світу, я думаю", - додав президент.