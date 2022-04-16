США нададуть Україні протикорабельні ракети - New York Times [ Редагувати ]
США нададуть Україні протикорабельні ракети. Про це повідомляє газета The New York Times.
У середу, 13 квітня, в Пентагоні відбулася зустріч за участі восьми провідних виробників зброї США, щоб обговорити поставки зброї Україні. Зброярів попросили відшукати додаткові можливості для поставки Україні протикорабельних ракет.
"Яскрава демонстрація потужності протикорабельних ракет, запущених з узбережжя, показала, що запити України на більшу кількість такої зброї були дуже пророчими", - наводить газета слова джерела в Пентагоні, який прокоментував знищення російського крейсера "Москва".
Нагадаємо, що США не вірять, що на борту затонулої "Москви" була ядерна зброя.
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У середу, 13 квітня, в Пентагоні відбудеться зустріч за участі восьми провідних виробників зброї США, щоб обговорити поставки зброї Україні. За словами одного з співрозмовників агенства, півторагодинну зустріч проведе відділ закупівель та постачання Пентагону. Очікується, що на ній буде присутній заступник міністра оборони Кетлін Хікс
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