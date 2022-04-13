Пентагон скликає нараду найбільших виробників зброї для обговорення поставок в Україну - Reuters [ Редагувати ]
У середу, 13 квітня, в Пентагоні відбудеться зустріч за участі восьми провідних виробників зброї США, щоб обговорити поставки зброї Україні. Про це повідомляє Reuters.
За словами одного з співрозмовників агенства, півторагодинну зустріч проведе відділ закупівель та постачання Пентагону. Очікується, що на ній буде присутній заступник міністра оборони Кетлін Хікс.
Пентагон заявив, що найбільш корисною зброєю є системи меншого розміру, такі як протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, які Вашингтон та його союзники майже щодня постачають Україні.
Компанії Raytheon Technologies і Lockheed Martin Corp спільно виробляють Javelin, а Raytheon виробляє Stinger. Іншими провідними виробниками зброї є Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics і L3Harris Technologies.
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