У середу, 13 квітня, в Пентагоні відбудеться зустріч за участі восьми провідних виробників зброї США, щоб обговорити поставки зброї Україні. Про це повідомляє Reuters.

За словами одного з співрозмовників агенства, півторагодинну зустріч проведе відділ закупівель та постачання Пентагону. Очікується, що на ній буде присутній заступник міністра оборони Кетлін Хікс.

Пентагон заявив, що найбільш корисною зброєю є системи меншого розміру, такі як протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, які Вашингтон та його союзники майже щодня постачають Україні.

Компанії Raytheon Technologies і Lockheed Martin Corp спільно виробляють Javelin, а Raytheon виробляє Stinger. Іншими провідними виробниками зброї є Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics і L3Harris Technologies.

Минулого тижня Білий дім заявив, що з моменту вторгнення він надав Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад $1,7 млрд, у тому числі понад 5000 "Джавелінів" і понад 1400 "Стінгерів".